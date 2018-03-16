الشأن الانتخابي يحتل الحيز الاكبر من لقاءات الحريري في بيت الوسط

فور عودته الى بيروت قادما عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سلسلة لقاءات في بيت الوسط ، احتل الشأن الانتخابي الحيز الاكبر منها.

النائب السابق بهاء الدين عيتاني رأى بعد لقائه الرئيس الحريري ان اعتماد لغة الحوار والنأي بالنفس ساهمت في انتشال لبنان من الانهيار السياسي والاقتصادي.

كذلك استقبل الرئيس الحريري المرشح عن دائرة طرابلس المنية الضنية فادي الخير على رأس وفد من العائلة:

واكد الخير الاستمرار في العمل السياسي تحت عباءة تيار المستقبل مشيرا الى انه يبذل ما بوسعه للعمل على خدمة اهالي المنية والمشروع الذي يقوده الرئيس سعد الحريري.