السيطرة على كركوك بالكامل.. والبيشمركة: بغداد ستدفع ثمنا باهظا

بسرعة قياسية اعلنت القوات العراقية سيطرتها بالكامل على مدينة كركوك، ورفع العلم العراقي فوق المجمع الحكومي ومقر المحافظة، بعد استعادة مواقع حكومية عدة، والمطار العسكري واكبر قاعدة عسكرية في المنطقة.

فعلى وقع نزوح الالاف من سكان كركوك، دخلت القوات العراقية المجمع الحكومي ومقر المحافظة، وانزلت أعلام كردستان واستبدلتها بالاعلام العراقية، في حين انتشرت قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية على مداخل كركوك باتجاه أربيل والسليمانية، وقرب مقرات الأحزاب الكردية الرئيسة.

وكانت في الساعات الاولى من المعركة، تهاوت المواقع الكردية بأيدي القوات العراقية التي سيطرت على قضاء‏ طوزخرماتو ومطار كركوك العسكري، وقاعدة K1 العسكرية بالكامل، وهي الأكبر من نوعها في المحافظة. كما استعادت القوات العراقية محطة لتوليد الكهرباء متنازع عليها مع الأكراد، وعلى شركة نفط الشمال وحقول باباكركر النفطية.

بدوره، أبدى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، حرص حكومته على سلامة أهالي كردستان وكركوك، واصفا العملية الحالية بأنها واجب دستوري.

في المقابل اتهم حزب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني العبادي وحزبه بتسليم العراق الى الايرانيين، بالتزامن مع بيان للقيادة العامة للبيشمركة تعهدت فيه بأن حكومة بغداد ستدفع ثمن حربها على الشعب الكردي، متهمة اياها بالاستعانة بالحرس الثوري الإيراني لشن الحملة على كركوك.

هذه التطورات المتسارعة، دفعت الكرملين الى الدعوة لحل الخلافات بين بغداد واربيل انطلاقا من وحدة العراق واحترام حقوق الأكراد.

بدورها دعت السفارة الأميركية في بغداد الأطراف كافة إلى وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء، داعية الطرفين الى التركيز على محاربة داعش العدو الحقيقي للعراق.

اما تركيا التي بدأت العمل لتسليم السيطرة على معبر الخابور الحدودي مع شمال العراق إلى بغداد، فابدت استعدادها للتعاون مع حكومة بغداد المركزية لإنهاء وجود البيشمركة في كركوك.