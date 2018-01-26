السيسي يقررعلاج مصابو تفجير بنغازي في مصر

قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، علاج عدد من مصابي تفجير بنغازي بليبيا في مصر.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرر استقبال عدد من مصابي العملية الإرهابية التي وقعت وسط مدينة بنغازي الليبية، وخلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن الليبية.

وأضاف أن طائرة نقل عسكرية ليبية وصلت وعلى متنها عدد من المصابين ذوي الحالات الدقيقة لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية.

وأكد أن الفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع أعطى تعليماته بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة لهم، بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء.

وذكر المتحدث العسكري أن الأطقم التخصصية التابعة لإدارة الخدمات الطبية، قامت باستقبال وتوزيع المصابين طبقاً لحالاتهم على عدد من المجمعات الطبية التابعة القوات المسلحة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.