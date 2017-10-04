السيسي: معركتنا ضد الإرهاب الغاشم أشد ضراوة الحرب النظامية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن بلاده أثبتت قدرتها على صيانة مكتسبات السلام، ومقاومة أي متغيرات تسعى إلى تقويضه، ونبه إلى أن المعركة التي تخوضها مصر في مواجهة الإرهاب الغاشم “أشد ضراوة من الحرب النظامية”.

وقال السيسي إن “انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصار عسكري في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلاماً وتنمية، فلم تكن أبداً الحرب غاية مصر، بل كان السلام هو الهدف الأسمى”.

ولفت إلى أن “حرب أكتوبر لم تكن سوى حرب من أجل السلام والتنمية بعد استرداد الحق المسلوب، وأن مصر على مدار أكثر من أربعين عاماً أثبتت دولة وشعباً قدرتها على صيانة مكتسبات السلام ومقاومة أي متغيرات طارئة تسعى للنيل منها لتقويض أهداف التنمية والاستقرار”، مشدداً على “إننا عازمون على استلهام روح نصر أكتوبر وعبقريته لتحقيق المزيد من الانتصارات، سواء في مواجهة أعداء الحياة والإنسانية، أو من أجل تحقيق الازدهار والتنمية”.

ونوّه السيسي بما يقدمه الشعب المصري “من تضحيات في معركتنا ضد الإرهاب الأسود الغاشم، وكذلك من أجل إعادة بناء بلدنا”، ونبه إلى أن “المعركة التي نخوضها اليوم لا تقل شراستها وضراوتها عما واجهه الآباء والأجداد على مدار تاريخ أمتنا العظيم، وهذه المعركة تلزمنا أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد حول الوطن”.