السيسي: سيناء أرضنا ومستعدون للموت دفاعاً عنها

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن سيناء أرض مصرية، ومستعدون للموت إذا فكر أحد في المساس أو الاقتراب من أرضنا.

وقال خلال افتتاحه مشروعات خدمية وتنموية بالإسماعيلية، اليوم السبت، إن القوات المسلحة ستقوم وبكل عنف بوضع حد للإرهاب الأسود هناك، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خوف من وجود تهديد خارجي.

وطالب السيسي المصريين بوحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه وطنهم، والثقة في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

وأشار السيسي إلى أنه خلال الأيام والأسابيع الماضية وقعت بعض الأحداث والتطورات التي قد تكون أدت إلى ظهور القلق بين المواطنين، مطالبا المصريين بالثقة في أن مصر تسير بخطى جيدة جداً، خاصة في ظل الإنجازات الضخمة التي يحققها المصريون بأيديهم.