قامت ​السيدة اللبنانية الاولى​ ، ​ناديا الشامي عون​ باطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد سرطان الثدي 2017 التي نظمتها وزارة الصحة العامة في احتفال اقيم قبل ظهر اليوم في مدينة كميل شمعون الرياضية تخلله تشكيل اكبر شارة توعية من نوعها في العالم من 8250 كرة قدم زهرية اللون تحمل اسم الحملة وشارتها حاز بموجبها لبنان على شهادة الاكاديمية العالمية للارقام القياسية Word Record Academy بالاضافة الى مباراة ودية تحت عنوان Kick breast cancer وذلك لحث النساء على اجراء الكشف المبكر .

حضر الاحتفال الى السيدة عون ونائب رئيس الحكومة ​وزير الصحة العامة غسان حاصباني​، عقيلة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان السيدة وفاء سليمان، عقيلة رئيس الحكومة السابق تمام سلام السيدة لمى سلام، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين، ممثل وزير الدفاع الوطني العميد الطبيب مفيد عضيمي، الوزير السابق جو سركيس ممثلا قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني، النائب الدكتور ناجي غاريوس، مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، قرينة وزير الخارجية والمغتربين السيدة شانتال عون باسيل وممثلون عن قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، بالاضافة الى ممثلين عن مستشفيات حكومية ومنظمات دولية، وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة واعضاء اللجنة الوطنية لحملة سرطان الثدي ولحنة الادوية وفاعليات صحية ونقابية وجامعية واعلاميين. كما حضر اكثر من 3000 بين تلامذة وطلاب جامعات ومدارس وفرق كشفية من مختلف المناطق اللبنانية.

حيث ان الاحتفال بدأ عند الساعة الحادية عشرة بعروض جميلة و عرض تضامني على الدرجات الهوائية من قبل سيدات عربيات من جميع الدول العربية، وبعدها افتتح الوزير حاصباني مباراة ودية بين الفريق الزهري O Berytus للفتيات ضد فريق المشاهير ، ومن ثم القى كلمته بعد نهاية المبارة ، التي جاء فيها : “حضرة اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون الراعية لهذا الحفل، اصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم،

حين يقرعُ المرضُ بابَ أي منا لا يستأذن أحدا ولا يسأل عن إنتمائه المناطقي أو السياسي أو عن مستواه العلمي أو الطبقي. وأكثر سلاح فتاك بوجه أي مرض هو التوعيةُ والخطوات الاستباقية والاحترازية لقطع الطريق عليه قدر الامكان. وفي هذا الاطار يندرج لقاؤنا اليوم.

تشير الإحصاءات الى أن سيدة من أصل 8 سيدات معرضة لسرطان الثدي في حياتها، ولكن الأهم أن هذه الاحصاءات أكدت أن الكشف المبكر عنه يؤدي إلى نسبةِ شفاءٍ تامٍ وقد تخطى عدد النساء اللواتي تغلبن عليه 90 في المئة.

لا تخجلوا من الحديث عن سرطان الثدي، فالمرض ليس بعيب، بل العيبُ أن نكون في العام 2017 وهناك من كان بإمكانه أن يتغلب على المرض لكنه ترك المرضَ يتغلبُ عليه بسبب عدم الوعي أو الاستلشاق.

لا حجّة بعد اليوم، العلاج متوفر في 28 مستشفى حكوميا في كل أنحاء لبنان مجاناً، أما من أراد إجراءه في مراكز خاصة فهناك أكثر من 100 مستشفى ومركز خاص في خدمة اللبنانيات وبسعر مخفض أقل من 30 دولار وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وليس عليكم الا الاتصال على الرقم 1214 او زيارة موقع الوزارة الالكتروني لمعرفة اقرب مركز.

كثر تساءلوا ما الفائدة من تسجيل أكبر شارة للتوعية من سرطان الثدي؟ الطابة من حيث المبدأ ليست من إهتمام النساء المستهدفات!!! لكنكم شاهدتم كيف ان فريق النساء ربح اليوم مرتين. اننا نتوجه لكل الشباب والشابات الموجودين اليوم لان الرياضة بالمطلق هي خير خطوة وقائية في وجه المرض، ولكن الأهم أننا اخترنا الطابة للتواصل خصوصاً مع الشريحة العمرية الشبابية.

وهذا يعني انه مع مشاركتكم معنا اليوم باعداد كبيرة، يقدر ان هناك اكثر من 600 سيدة مرتبطة بكم من أمهات، اخوات، جارات ومعلمات، بامكانكم انقاذهن من سرطان الثدي بتوعيتهن وحثهن على اجراء الكشف.

لكم أيها الشباب أتوجه:

انتم عصب المجتمع، أنتم مستقبل لبنان على كل الصعد.

نريد مساعدتكم، ونطلب منكم ان تأخذوا معكم الى منازلكم طابة من الطابات التي تشكل اكبر شارة للتوعية واعطاءها لامهاتكم، شقيقاتكم، خالاتكم، جداتكم، معلماتكم والى كل النساء اللواتي تعرفون لتذكيرهن بضرورة اجراء الفحص باسرع وقت ممكن.

لا تخجلوا من حمل الطابة الزهرية، ولا تخجلوا من التكلم عن سرطان الثدي، لان ليس في المرض عيب. نريد منكم اخبار كل السيدات اللواتي تعرفون لانكم سوف تكونون سفراءنا في هذه الحملة على كافة الاراضي اللبنانية، اخبروا الجميع انه لم تعد هناك حجة، الحملة صارت 4 أشهر والصورة الشعاعية متوفرة مجاناً في عدد كبير من المستشفيات الحكومية وبأسعار مدروسة في المستشفيات الخاصة في كل أنحاء لبنان.

في الختام، اوجه التحية والشكر للبنانية الاولى على رعايتها وحضورها المؤتمر

الشكر لكل من لبى الدعوة من رسميين و اعلاميين و جمعيات ورجال امن وقوى امنية وجيش والصليب الاحمر ولجميع الداعمين لهذا الحفل ولكل المشاهير الذين شاركو معنا ولجميع المستشفيات والمراكز المشاركة بالحملة ولوحدة التربية الرياضية في وزارة التربية، وكل المدارس والكشاف المشارك معنا اليوم واتحاد كشاف لبنان و إدارة مدينة كميل شمعون الرياضية والمتطوعين الذين يساعدونا الْيَوْمَ من 6 جامعات بلبنان.

صحتِك بتبلش بالوقاية قبل العلاج ما تتأخري وما تهملي الصورة الشعاعية، وتذكروا ايتها النساء ان “الماموغرام” اهم من “الانستغرام””.

وعلى الاثر، قدم الوزير حاصباني للسيدة عون باقة زهر نسقت على شكل الكرة الزهرية رمز الحملة، ودرعا على شكل شارة التوعية ، قبل أن تنتقل اللبنانية الاولى ووزير الصحة الى الملعب لاستكمال تشكيل شارة التوعية بوضع كرتيها الاخيرتين، ومع تأكيد الطوبوغرافي احمد شعبان قياساتها، سلمت المحامية ديمة دكروب السيدة عون والوزير حاصباني الشهادة الرسمية لتسجيل وزارة الصحة رقما قياسيا لاكبر شارة توعية ضد سرطان الثدي في العالم قبل ان يوقعا وشعبان ودكروب على احدى الكرات رمز حملة هذا العام.

وبعد التقاط الصور التذكارية، وزع الوزير حاصباني الكؤوس على الفريق الرابح والمشاهير والميداليات على الفريق الزهري والحكام والمدربين. واحتفالا بانجاز هذا العام قدمت فرقة Batuka عرضا لها، كما كان عرض تحكم بالكرة قبل ان يوزع وزير الصحة الدروع على اللجنة الوطنية لحملة سرطان الثدي وداعمي الحملة والمنظمين.

وفي الختام وزعت الكرات الرمزية على الطلاب المشاركين بحضور المعنيين و السيدة الاولى .