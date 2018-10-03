السيتي يخطف فوزاً قاتلاً امام هوفنهايم وثلاثية لديبالا امام يونغ بويز

ضمن فعاليات المجموعة 6 من منافسات دوري ابطال اوروبا، انهى نادي مانشستر سيتي الانكليزي سلسلة من 4 هزائم متتالية في دوري الابطال بفوز قاتل وصعب في الاراضي الالمانية امام هوفنهايم وبواقع 2-1 وكانت المباراة صعبة على ابناء المدرب غوارديولا حيث قدم لاعبو هوفنهايم اداء قوي ولكن الاخطاء الدفاعية منعته من تحقيق مفاجأة في اللقاء ليحقق السيتي فوزه الاول في هذه المجموعة.
وفي مباراة اخرى وضمن فعاليات المجموعة 8 من منافسات دوري ابطال اوروبا، قاد النجم الارجنتيني بابلو ديبالا فريقه اليوفنتوس الى تحقيق فوز ثمين امام يونغ بويز السويسري وبواقع 3-0 على ارضية ملعب اليانز ستادايوم واستغل ديبالا غياب كريستيانو رونالدو بداعي الايقاف ليسجل ثلاثية في اللقاء ويقود فريقه الى تحقيق 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في صدارة المجموعة.
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