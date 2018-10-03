السيتي يخطف فوزاً قاتلاً امام هوفنهايم وثلاثية لديبالا امام يونغ بويز

ضمن فعاليات المجموعة 6 من منافسات دوري ابطال اوروبا، انهى نادي مانشستر سيتي الانكليزي سلسلة من 4 ​هزائم​ متتالية في ​دوري الابطال​ بفوز قاتل وصعب في الاراضي الالمانية امام هوفنهايم وبواقع 2-1 وكانت المباراة صعبة على ابناء المدرب ​غوارديولا​ حيث قدم لاعبو هوفنهايم اداء قوي ولكن الاخطاء الدفاعية منعته من تحقيق مفاجأة في اللقاء ليحقق السيتي فوزه الاول في هذه المجموعة.

وفي مباراة اخرى وضمن فعاليات المجموعة 8 من منافسات دوري ابطال اوروبا، قاد النجم الارجنتيني بابلو ​ديبالا​ فريقه ​اليوفنتوس​ الى تحقيق فوز ثمين امام ​يونغ بويز​ السويسري وبواقع 3-0 على ارضية ملعب اليانز ستادايوم واستغل ديبالا غياب ​كريستيانو رونالدو​ بداعي الايقاف ليسجل ثلاثية في اللقاء ويقود فريقه الى تحقيق 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في صدارة المجموعة.