السياسة تضرب السياحة في أميركا

كلف تراجع السياحة في الولايات المتحدة العام الماضي، حسب أرقام حديثة، خسائر تقارب 5 مليارات دولار، وفقدان نحو 40 ألف وظيفة بقطاع مهم للاقتصاد الأميركي.

وأظهرت أحدث بيانات لـ”اتحاد السفر والسياحة” في الولايات المتحدة، تراجع عدد السائحين الذين زاروا أميركا في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 1.9 في المئة، وتراجع إنفاق السائحين في أميركا بنسبة 3.3 في المئة.

وكان وفر قطاع السياحة ما يصل إلى 160 مليار دولار للخزينة الأميركية في العام 2016 في شكل عائدات ضرائب ورسوم، ومن هنا تظهر أهمية هذا القطاع.

واعتبر متابعون أنّ التصريحات السياسية وتشديد الإجراءات بشأن إصدار التأشيرات يجعل كثيرا من السائحين يختارون وجهات غير أميركا.

ويضغط “اتحاد السفر والسياحة” لمحاولة التقليل من تصريحات واجراءات تشديد الدخول للولايات المتحدة، اذ اعتبر أحد المسؤولين في الاتحاد: “السياحة قائمة على التنقل وعبور الحدود، وليس منع الدخول وإقامة الجدران على الحدود”.

وكان وصف بعض البرلمانيين والسياسيين بأنّها اجراءات “مهينة” ولا إنسانية.