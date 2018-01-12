السيارات الداكنة ممنوعة في هذه المدينة لسبب غريب

صادرت تركمنستان السيارات الداكنة التي تسير في شوارع العاصمة عشق آباد، وذلك بأمر من رئيس الدولة، الذي يتعبر اللون الأبيض الوحيد الذي يجلب الحظ السعيد، وفقا لما نشرته صحيفة “Daily Mail” البريطانية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أخبرت السلطات أصحاب السيارات الداكنة التي تم مصادرتها، أن عليهم دفع تكاليف إعادة طلائها باللون الفضي أو الأبيض.

ويعد الرئيس قربانقلي مالكليفيتش بردي محمدوف -الذي اشتهر عنه تقديسه للذات – عاشق معروف للون الأبيض، فهو يعيش في قصرٍ أبيض ويسافر في سيارة ليموزين بيضاء.

وقبل عامين، حظرت تركمانستان استيراد السيارات السوداء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي.

وأفادت التقارير أن الرئيس بردي محمدوف يحظر استيراد السيارات الكوبيه، بالإضافة إلى حظره أرقام لوحات السيارات الشخصية والنوافذ الملونة.

الأمر لم يقتصر على السيارات في هذه العاصمة، فقد أفادت أنباء أن السلطات أجبرت المباني السكنية على إزالة وحدات تكييف الهواء لضمان المظهر النقي لعاصمته البيضاء الساطعة.

وتحمل العاصمة، المعروفة باسم “مدينة الرخام الأبيض”، رقما قياسيا عالميا لأعلى نسبة مبانٍ مزخرفة بالرخام الأبيض.

المصدر: روتانا