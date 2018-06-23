السويد تتقدم.. و”المانشافت” يرد: المستحيل ليس ألمانياً

اقتنص المنتخب الألماني فوزا دراميا من نظيره السويدي 2 – 1 يوم السبت على استاد فيشت الأولمبي في سوتشي ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة لمونديال روسيا.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف عن طريق أولا تويفونين في الدقيقة 32 وتعادل ماركو ريوس لألمانيا في الدقيقة 48، ولكن توني كروس سجل هدف الفوز القاتل لألمانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليبقي على آمال ألمانيا في التأهل لدور الستة عشر.