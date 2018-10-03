السويداء تغضب بعد إعدام داعش لإحدى المختطفات لديه

مدينة السويداء في حالة غضب وتوتر في اعقاب إعدام تنظيم داعش لإحدى المختطفات الدرزيات لديه.

واشارت الانباء الواردة الى أن شبابًا ورجال دين اعتصموا عند دوار المشنقة في المدينة، وقطعوا الطريق بين الدوار والشرطة العسكرية. كما منعوا السيارات من العبور عبر الطريق المؤدي إلى مبنى المحافظة وطالب المعتصمون بإعادة المختطفات أحياء إلى ذويهم.

اعدام الشابة ثروت ابو عمار اتى بعد ساعات من تقديم لجنة التفاوض اعتذارها عن عدم الاستمرار في عملها، وفق بيان قدمته إلى مشايخ العقل

وبحسب البيان قالت اللجنة إنها لم تصل إلى النتيجة التي كانت ترجوها لأسباب عديدة، أهمها عدم إرسال الجهة الخاطفة أي مطالب لعرضها أو مناقشتها.

اللجنة أكدت في بيان الاعتذار أنها عملت على إيصال صوت المخطوفين وذويهم إلى كل المنابر الداخلية والخارجية، مشيرة إلى معوقات عديدة واجهتها لكنها لم تذكرها.

حتى اليوم لا يزال مصير المختطفات معلقًا، مع غياب أي مسعى من جانب النظام السوري للتوصل لاتفاق يطلق سراحهن، والحديث عن فشل المفاوضات، التي يصر فيها التنظيم على عدة نقاط تراها فعاليات المحافظة مستحيلة التنفيذ.

بعض ناشطي السويداء المعارضين للنظام السوري، اعتبروا ان الحادثة بمثابة “سكين غدر بحق الشيخ الحجّار قائد مشايخ الكرامة

ووفق معلومات فإن “النظام السوري هو المتسبب الوحيد في هذه الحادثة بعد رفضه إطلاق سراح بعض مقاتلي “داعش” في معتقلاته، وإيقاف الحملة العسكرية ضده في بادية السويداء مقابل الإفراج عن أولئك المختطفات”.

من جهته دعا شيخ عقل الطائفة الدرزية موفق طريف، في حديث لشبكة السويداء 24″، دول العالم وخاصة روسيا ومنظمة الأمم المتحدة العمل الفوري على كافة الأصعدة وبكل الوسائل المتاحة على إطلاق سراح المخطوفات قبل فوات الأوان.