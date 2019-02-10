وقال اتحاد الصحفيين السودانيين، إن الأمن أفرج عن جميع الصحفيين المعتقلين، وتوقع صدور قرار بوقف الرقابة القبلية ورفع الحظر عن الصحفيين الموقوفين عن الكتابة.

وأبرز الصحفيين المفرج عنهم، علي الدالي ومحمد بابكر ومحمد إسماعيل بلال وعادل كلر، لكن صحفيين قالوا إن هناك مجموعة أخرى لم يتم إطلاق سراحهم.

والأربعاء الماضي، تعهد البشير بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين.

يأتي ذلك فيما دعا أعضاء المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، إلى عقد جلسة طارئة حول استخدام للحكومة للقوة ضد المحتجين.

وسادت السودان مظاهرات شبه يومية منذ منتصف ديسمبر، انطلقت في البداية على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص السلع، فيما يصر البشير على أن أي تغيير لا يمكن أن يتم سوى من خلال الانتخابات، التي يعتزم خوضها.

(سكاي نيوز عربية )