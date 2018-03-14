السنيورة ينعي اميلي نصرالله: رحم الله اديبتنا الكبيرة واسكنها الفسيح من جناته

نعى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الاديبة والكاتبة اميلي نصرالله وقال: خسر لبنان والعالم العربي وعالم الرواية والقصص والابداع والتميز والادب ركنا أساسيا من اركانه.

وقال الرئيس السنيورة: واكبت اميلي الاطفال والكبار، وقدمت ما يسمح للكبار وللأطفال بان يفكروا ويحلموا عبر لغتها المتمكنة القصص الهادفة وفي الوقت عينه المشوقة.

أضاف: رفوف الكتب والمكتبات والقراء من دون اميلي نصرالله سيفقدون الرواية الجميلة والبسيطة والمتنوعة التي تعبر عن بيئة لبنان وتراثه.

وقال الرئيس السنيورة: ان ما كانت تنسجه هذه الكاتبة التي تنقلت من نجاح الى نجاح ومن جائزة الى أخرى كان من بين ما يميز لبنان ويصنع تألقه وريادته.

وختم بالقول : في اخر كتاب كتبته اميلي بعنوان: الزمن الجميل حاولت ان تعيدنا الى الماضي الجميل الذي تميز بنجاح لبنان وصيغته والتي لابد انه سينجح في العودة اليها وتحقيقها.

رحم الله اديبتنا الكبيرة واسكنها الفسيح من جناته.