السنيورة ينعي اميلي نصرالله: رحم الله اديبتنا الكبيرة واسكنها الفسيح من جناته

نعى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الاديبة والكاتبة اميلي نصرالله وقال: خسر لبنان والعالم العربي وعالم الرواية والقصص والابداع والتميز والادب ركنا أساسيا من اركانه.
وقال الرئيس السنيورة: واكبت اميلي الاطفال والكبار، وقدمت ما يسمح للكبار وللأطفال بان يفكروا ويحلموا عبر لغتها المتمكنة القصص الهادفة وفي الوقت عينه المشوقة.
أضاف: رفوف الكتب والمكتبات والقراء من دون اميلي نصرالله سيفقدون الرواية الجميلة والبسيطة والمتنوعة التي تعبر عن بيئة لبنان وتراثه.
وقال الرئيس السنيورة: ان ما كانت تنسجه هذه الكاتبة التي تنقلت من نجاح الى نجاح ومن جائزة الى أخرى كان من بين ما يميز لبنان ويصنع تألقه وريادته.
وختم بالقول : في اخر كتاب كتبته اميلي بعنوان: الزمن الجميل حاولت ان تعيدنا الى الماضي الجميل الذي تميز بنجاح لبنان وصيغته والتي لابد انه سينجح في العودة اليها وتحقيقها.
رحم الله اديبتنا الكبيرة واسكنها الفسيح من جناته.
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