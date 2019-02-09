السنيورة يغادر الى دبي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات

غادر الرئيس فؤاد السنيورة بيروت متوجها الى دبي للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي سعقد تحت عنوان” استشراف حكومات المستقبل”.

وتعد هذه الفعاليات من بين الاحداث البارزة في مجال استشراف حكومات المستقبل نظرا لدورها الحيوي كمنصة لتبادل الافكار وعرض افضل الممارسات المبتكرة والاتجاهات المستقبلية في القطاع الحكومي.

وكان الرئيس السنيورة الذي شارك في قداس مار مارون قد عاد ليلا من اسطنبول بعد ان شارك في القمة الاقتصادية الأورواسية الـ 22 والتي حضرها عدد كبير من المسؤولين السابقين في العالم والتقى منهم الرئيس التركي الاسبق عبدالله غل، بعد ان كان قد حاضر في ندوة عن مستقبل المياه في المنطقة.