السنيورة يعلن عزوفه عن الترشح: قراري لا يعني الانفصال عن تيار المستقبل

أعلن الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن “الترشح للانتخابات النيابية عن المقعد السني في مدينة صيدا”، مشيرا الى انه يقدر “تمني رئيس الحكومة سعد الحريري عليه بالترشح”، موضحاً ان قراره “بالعزوف عن الترشح لا يعني الانفصال عن تيار المستقبل الذي ينتمي اليه”.

وأكد السنيورة في مؤتمر صحفي تصميمه على “الاستمرار بالسير في هذا الدرب والاسهام في كل جهد يبذل لتحقيق الانماء والاعمار والاصلاح في لبنان وإكمال نشاطه في كل القضايا السياسية والاجتماعية التي يحملها تيار المستقبل، ودعمه لمعركة النهوض بالدولة واستعادة هيبتها”.

وسرد السنيورة تاريخه السياسي بدءا من منصبه “كوزير المال الى ترأسه الحكومة اللبنانية، وابدى فخره بالمساهمة في انجاز اقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل كشف القتلة والمجرمين وليس للانتقام كما لحماية المستقبل السياسي في لبنان”.