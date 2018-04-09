السنيورة يرد: الحقيقة فاتت نصر الله وخانته الذاكرة

رد الرئيس فؤاد السنيورة على امين عام “حزب الله” حسن نصرالله بالقول “فاتتك الحقيقة وخانتك الذاكرة”.

وكان نصرالله زعم، في خطابه يوم الاحد، أنّ “رئيس الحكومة أعطى قرارا لقيادة الجيش اللبناني في قلب حرب تموز، بمصادرة أي شاحنة آتية من البقاع إلى الجنوب تحمل السلاح والذخائر والصواريخ إلى المقاومة”.

وقال السنيورة، في بيان، إنّ “الحقيقة فاتت السيد نصرالله مرة جديدة وخانته الذاكرة ونحن نذكره ببيان قيادة الجيش اللبناني الصادر آنذاك في 12 آب 2006 وكان العدوان الاسرائيلي ما يزال مستمراً على لبنان والذي جاء في نصه: تؤكد قيادة الجيش انها لم تتلق امرا من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل الى الجنوب”.

كما وأكد السنيورة أنّ “رئيس الحكومة آنذاك ما عقد- كما زعم سماحة الأمين العام لحزب الله أيضاً- أية جلسة أو جلسات وقتذاك، مع ممثلي حزب الله في موضوع نقل السلاح والذخائر إلى الجنوب”.

ولفت السنيورة الى بيان قيادة الجيش الصادر آنذاك للتدليل على مجانبة كلام سماحة السيد نصر الله للصواب في هذا الخصوص.

وأضاف أنّه فيما خصّ جلسة الحكومة في 5 أيار، والتي تضمنت معالجة مسألة شبكة الاتصالات غير الشرعية التي أنشأها الحزب، فإنّ قرار الحكومة آنذاك “لم يتضمن على الإطلاق أمراً للجيش بالتصادم مع حزب الله، من أجل تلك الشبكة التي ماتزال قائمة إلى الآن، والتي توسّعت توسعاً هائلاً بعد ذلك لتشمل مناطق مختلفة من لبنان”.

وأكد الرئيس السنيورة أنّ “الافتعال والاختلاق ودعاوى الاتهامات التي وجهها سماحة السيد نصرالله، للحكومة ورئيسها آنذاك، وكررها في كلمته الأخيرة في خصوص المسألتين المشار إليهما أعلاه، لا أساس لها على الإطلاق”.