السنيورة يرد: الحقيقة فاتت نصرلله مرة جديدة وخانته الذاكرة

أكد المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة أنّ الافتعال والاختلاق ودعاوى الاتهامات التي وجهها الأمين العام لحزب الله السيد نصرالله للحكومة ورئيسها في حرب تموز عام 2006، لا أساس لها على الإطلاق.

لا سيما كلامه حول ان رئيس الحكومة في ذلك الوقت، أعطى قراراً لقيادة الجيش بمصادرة أي شاحنة آتية من البقاع إلى الجنوب تحمل السلاح والذخائر والصواريخ إلى المقاومة، وان الحكومة كانت تراهن آنذاك على قتال بين المقاومة والجيش اللبناني.

واضاف المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة أن الحقيقة فاتت السيد نصرالله مرة جديدة وخانته الذاكرة وذكره ببيان قيادة الجيش اللبناني الصادر في 12 آب 2006 والذي اكد ان القيادة أنها لم تتلق أمرا من رئيس الحكومة بمصادرة سلاح المقاومة الذي ينقل الى الجنوب.

من جهةٍ أخرى، فإنّ رئيس الحكومة آنذاك لم يعقد كما زعم سماحة الأمين العام لحزب الله أية جلسة مع ممثلي حزب الله المسؤولين عن نقل السلاح والذخائر

أما فيما خص جلسة الحكومة في 5 أيار، والتي تضمنت معالجة مسألة شبكة الاتصالات غير الشرعية التي أنشأها الحزب، فإنّ قرار الحكومة آنذاك لم يتضمن على الإطلاق أمراً للجيش بالتصادم مع حزب الله، من أجل تلك الشبكة التي ما تزال قائمة إلى الآن، والتي توسّعت توسعاً هائلاً لتشمل مناطق مختلفة من لبنان.