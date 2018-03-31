السنيورة يبرق لابومازن معزيا بشهداء يوم الارض

ابرق رئيس كتلة “المستقبل” النيابية فؤاد السنيورة الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معزيا بشهداء يوم الارض ومستنكرا الاجرام الاسرائيلي.

وقال السنيورة: “أعرب باسمي وباسم كتلة المستقبل عن شديد استنكارنا وإدانتنا للجريمة الإسرائيلية النكراء، وكذلك عن تعزيتنا القلبية الحارة بسقوط هذه الكوكبة الجديدة من الشهداء الابرار، وهذا العدد الكبير من الجرحى والمصابين بالمئات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

لقد انتهك العدو مرة جديدة كل الاعراف والقوانين الدولية مستخدماً الرصاص الحي القاتل في مواجهة التظاهرات السلمية التي أرادها الشعب الفلسطيني البطل، للتذكير بيوم الأرض وبحقه في الحياة الحرة والكريمة”.

واضاف السنيورة أنّ “ارتكاب هذه الجريمة النكراء والمتجددة تحت بصر وسمع مجلس الأمن الدولي، والذي حال الفيتو الأميركي دون صدور قرار الإدانة عنه، سوف تزيدنا جميعاً تصميماً على دعم صمود الشعب الفلسطيني البطل في وجه الاحتلال الإسرائيلي وصولاً لقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.