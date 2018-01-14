السنيورة مستنكرا: هذا العمل الارهابي يستوجب التنبه للخطر الذي تمارسه اسرائيل وادواتها لبث الفتنة

تعقيبا على العمل الارهابي الذي استهدف القيادي في حركة حماس محمد حمدان في صيدا، أدلى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة بتصريح قال فيه :

ندين ونستنكر بشدة هذه الجريمة الارهابية التي استهدفت قياديا في حركة حماس، واستهدفت بالصميم الأمن في لبنان وفي صيدا بهدف النيل من الاستقرار الذي حققته المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية والذي افسح المجال لاستكمال مسيرتها الانمائية فضلا عن الجهد المبذول الذي قامت به الحكومة ونواب المدينة وجميع مكوناتها بالتعاون مع الأخوة الفلسطينيين للحفاظ على امن واستقرار المخيمات والجوار .

أضاف الرئيس السنيورة : اننا نعتبر ان هذا العمل الارهابي يستوجب من الجميع التنبه للخطر الذي تمارسه اسرائيل وادواتها من اجل بث الفتنة واثارة القلق مما يستدعي بذل المزيد من وحدة الموقف والصمود بوجه مخططات اسرائيل العدوانية واستهدافاتها للوضع في لبنان برمته وعلى الساحة الفلسطينية فيه بشكل خاص. كما يتطلب من القوى الأمنية والعسكرية التي نثمن دورها عاليا، المزيد من بذل الجهد ورفع الجهوزية الأمنية لكشف واحباط هذه المخططات .