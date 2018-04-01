السنيورة مستنكرا الانتهاكات الاسرائيلية للبنان: هذا أمر مدان ومرفوض لأنه يتكرر من دون توقف

استنكر رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية ارضا وبرا وجوا وبحرا والتي تمثل اخرها بطائرة التجسس التي سقطت أمس في خراج بلدة بيت ياحون.

واعتبر الرئيس السنيورة ان العدو الإسرائيلي ينتهك باستمرار السيادة اللبنانية وهذا امر مدان ومرفوض لأنه يتكرر من دون توقف، واسرائيل لا تحترم سيادة لبنان والقرارات الدولية وأخصها القرار الدولي 1701.

الرئيس السنيورة دعا الشعب اللبناني للوحدة في مواجهة هذه الانتهاكات المتكررة لسيادة لبنان معتبرا ان المجتمع الدولي يجب ان يتنبه الى خطورة استمرار هذه الانتهاكات لسيادة دولة مستقلة ومستقرة وبالتالي عليه الضغط على إسرائيل لإيقافها عند حدها.