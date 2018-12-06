السنيورة في إفتتاح معرض الكتاب العربي: إستدعاء الفتن في الشارع لن يتكرر

هي رسالة سنوية لتعزيز دور بيروت في العالم العربي.. هكذا وصف الرئيس فؤاد السنيورة فعاليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب التي انكلقت في نسخته الـ62.

السنيورة الذي مثل الرئيس المكلف سعد الحريري قال في كلمته خلال افتتاح المعرض نحن مع بيروت نقرأ في كتاب الدولة والدستور الذي انبثق عن الطائف وفي كتاب المؤسسات الشرعية ولن نقرأ من الكتب التي تستقوي على الشرعية.

كما كانت كلمة لرئيس النادي الثقافي العربي” فادي تميم عن فعاليات الدورة الجديدة للمعرض.

المعرض الذي انطلق يوم الخميس ويستمر الى 17 كانون الثاني وينظمه النادي الثقافي العربي بالاشتراك مع نقابة اتحاد الناشرين في لبنان، في مركز سي سايد آرينا وسط بيروت يشارك فيه حوالي 170 داراً من دور النشر اللبنانية وحوالي 75 داراً من دور النشر العربية والدولية كما تشارك في المعرض ثماني دول أبرزها مصر والكويت، وسلطنة عُمان، والسودان، وفلسطين، وأوكرانيا.