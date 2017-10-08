السنغال تقترب من بلوغ كأس العالم

حقق منتخب ​السنغال​ فوزا ثمينا على مضيفه منتخب ​الرأس الأخضر​ بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ما قبل الأخيرة، من المجموعة الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة ل​كأس العالم روسيا 2018​.

سجل هدف منتخب أسود التيرانغا الأول ديافرا ساخو مهاجم فريق ويست هام يونايتد الإنكليزي في الدقيقة 83 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس الرأس الأخضر، ثم أضاف اللاعب الشيخ ندوي الهدف الثاني في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

واقتربت السنغال من بلوغ المونديال بعدما أصبح في رصيدها 8 نقاط في الصدارة، فيما تأتي بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 6 وهو نفس رصيد الرأس الأخضر الذي يحل في المركز الثالث، فيما تحتل جنوب افريقيا المركز الأخير في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتحدد نتيجة الجولة الأخير هوية المنتخب المتأهل عن المجموعة، علما أن منتخبي السنغال وجنوب افريقيا ينتظرهما مباراة اعادة، بقرار من الاتحاد الدولي “فيفا” يوم العاشر من تشرن الثاني المقبل، بعد تورط حكم المباراة الغاني، جوزيف لامبتي، في التلاعب بنتيجة المباراة التي أقيمت بينهما يوم 12 تشرين الثاني الماضي.