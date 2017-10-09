السلطات الإماراتية ترحل عائلات سورية بتهمة التعامل مع قطر

رحّلت السلطات الإماراتية من على أراضيها أكثر من 70 عائلة سورية تنتمي إلى مدينة درعا، جنوب سورية، بتهمة التعامل والتواصل مع قطر، وذلك عقب قيام عدد من تجار التجزئة والجملة السوريين بتصدير البضائع إلى قطر.

واستدعت سلطات أبو ظبي أرباب هذه العائلات وأخبرتهم بوجوب مغادرتهم الأراضي الإماراتية، والبحث عن أي وجهة يريدون السفر لها رفقة عائلاتهم خلال 24 ساعة، مع ترك أملاكهم العقارية والمالية فيها.

وأكدت مصادر متابعة أن السلطات لم تقدم للسوريين المُرحلين أي حجة تدفعها لترحيلهم.