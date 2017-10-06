السفير الفرنسي زار بلدية بعلبك: نسعى لتفعيل مشاريع تنموية ونشر مفهوم الفرنكوفونية

زار السفير الفرنسي برونو فوشيه دار بلدية بعلبك، يرافقه المستشارة الفنية للسفارة سابرينا أوبير، مدير المركز الفرنسي فيرونيك أولانيون ومدير المركز في البقاع سامويل ميم، والتقى رئيس البلدية العميد المتقاعد حسين اللقيس، في حضور النائب كامل الرفاعي ورئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان وأعضاء من المجلس البلدي.

فوشيه

وتحدث السفير فوشيه، فقال: “يشرفني أن أكون متواجدا في بعلبك مدينة الحضارة والثقافة، وبالنسبة للكثيرين من الفرنسيين بعلبك هي واجهة لبنان”. وشدد على “أهمية وجود الفرنكوفونية في منطقة البقاع”.

اضاف: “نسعى دائما من وجهة نظرنا لتفعيل مشاريع التنمية من جهة ونشر مفهوم الفرنكوفونية من جهة أخرى. أتمنى عليكم المحافظة في هذه المدينة التاريخية على المعالم التراثية التي تعكس فن الهندسة والعمارة، وأشكركم على دعمكم للمركز الفرنسي الذي يعمل من أجل تعزيز الفرنكوفونية التي نتشارك في قيمها معكم”.