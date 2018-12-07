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السفير الفرنسي برونو فوشيه: التأخر في تشكيل الحكومة هو بمثابة هدر للوقت وللفرص ولبنان يتحمل نتائج هذا التأخير بشكل سلبي
السفير الفرنسي برونو فوشيه: التأخر في تشكيل الحكومة هو بمثابة هدر للوقت وللفرص ولبنان يتحمل نتائج هذا التأخير بشكل سلبي
فى:
7 ديسمبر 2018, 11:35
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