السفير البريطاني من حامات: ملتزمون بشراكتنا مع الجيش اللبناني بالأفعال وليس مجرد بالأقوال

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت، في بيان اليوم، “ان السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ، وفي زيارته الرسمية الاولى خارج بيروت، زار مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش اللبناني في حامات، وجال على مركز التدريب وهنأ الجندي، وهو الأخير، من دفعة العشرة آلاف عنصر الذين تم تدريبهم.

واجتمع السفير رامبلنغ مع قائد مدرسة تدريب القوات الخاصة واستمع إلى كيفية استفادة العناصر من التدريب المشترك بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتمكنهم من توفير الامن في جميع انحاء لبنان من مدن وقرى. وقد التزمت المملكة المتحدة أكثر من 63 مليون جنيه إسترليني لدعم الجيش اللبناني منذ عام 2010، إلى جانب مساهمات كبيره من الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من المانحين الدوليين.

بعد الزيارة، قال السفير رامبلنغ: “انه لشرف لي ان أزور مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش اللبناني وان أرى واسمع كيف يساعد دعم المملكة المتحدة الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار. نحن نؤمن بقدرات الجيش باعتباره المدافع الوحيد عن لبنان، وتوفير الأمن لجميع المواطنين من الحدود إلى البحر الأبيض المتوسط. انا فخور حقا لتسليم شهادة التدريب البريطانية للجندي صاحب الرقم عشرة آلاف من دفعة الذين تخرجوا من هنا، وهو دليل على التزامنا بتدريب حوالي ثلث القوة المقاتلة للجيش اللبناني. نحن ملتزمون بشراكتنا مع الجيش اللبناني بالأفعال وليس مجرد بالأقوال.”