السفيرة الأميركية أملت في أن تواصل جميع القوى العمل على تشكيل الحكومة

في العيد الوطني لبلادها, أقامت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت حفل استقبال في عوكر بحضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء و السفراء العرب والاجانب.

السفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد تمنت على القوى السياسية اللبنانية الاسراع في تشكيل الحكومة

اعتقد ان لبنان أظهر شجاعة هذا العام من خلال إجراء أول انتخابات نيابية بعد مضي تسع سنوات.

سوف يكون على قادتكم الذين جرى انتخابهم أن يواصلوا إظهار الشجاعة فيما يعملون على تشكيل الحكومة.

نريد الاستمرار في دعم العمل الهام في مساعدتكم في بناء الدولة اللبنانية

. ونستمر في الاستثمار بكثافة في احترافية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

واشارت السفيرة الاميركية الى انه تم استثمار مليار دولار في بناء سفارة أميركية جديدة ما يعزز الالتزام الدائم بالعلاقة بين البلدين.