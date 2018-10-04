السفارة الاميركية: تدشين سجن نموذجي ممول من الولايات المتحدة في معهد قوى الأمن الداخلي

اعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت في بيان اليوم،ان “مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة التابع لوزارة الخارجية الأميركية قام بتدشين مبنى سجن نموذجي في معهد قوى الأمن الداخلي ممول من الولايات المتحدة الأميركية، وسوف يوفر هذا السجن النموذجي بيئة تدريب واقعية لضباط قوى الأمن الداخلي المسؤولين عن نظام الإصلاحيات اللبناني”.

وقال القائم بأعمال السفارة إدوارد وايت خلال حفل الافتتاح: “يسرنا ان نقوم بتمويل هذا المبنى النموذجي الجديد للسجون ونتوقع انه سوف يساهم في نوعية التدريب المتعلق بالإصلاحيات في قوى الأمن. وفي حين ان هذا الدعم الممول من الولايات المتحدة للمعهد هو الاحدث، الا انه جزء صغير من جهودنا هنا. فبين عامي 2013 و 2015 ساهمت الولايات المتحدة، من خلال مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأميركية، بأكثر من 11 مليون دولار لقرية للتدريب التكتي ومبنى للادارة والتدريب في المعهد. وتعمل الولايات المتحدة حاليا علي وضع خطط لبناء صالة نوم مشتركة جديدة ومبني لصفوف الدراسة للمعهد كجزء من برنامج الشرطة الاحترافية الموسعة الذي تصل قيمته الى خمسة ملايين دولار. إننا فخورون بالشراكة القوية والناجحة التي نقيمها مع لبنان ومع قوى الأمن الداخلي، وبما حققناه معا”.

واشارالبيان الى انه “منذ العام 2006 ، قدمت الحكومة الأميركية إلى قوى الأمن الداخلي أكثر من 178 مليون دولار في مجالي التدريب والمعدات”.

الوكالة الوطنية