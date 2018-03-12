السعودية تعين بخاري قائما بأعمال سفارتها في بيروت

أبلغت المملكة العربية السعودية لبنان سحب السفير وليد اليعقوب من بيروت وإعادته الى وزارة الخارجية بسبب “ظروف خاصة” به، والذي سيتسلم مهاما اخرى في الخارجية السعودية، على ان يتولى الوزير المفوض وليد البخاري إدارة شؤون السفارة حتى تعيين سفير جديد.

وزار الوزير المفوض بخاري الذي وصل بيروت أول من أمس، وزير الخارجية جبران باسيل وأطلعه على التغيير الجديد، مؤكدا أن هذا التدبير المؤقت لن يؤثر على المسار الإيجابي التصاعدي في العلاقات بين البلدين، مشددا على حرص الرياض الدائم على استقرار لبنان، وعملها الدؤوب من اجل مساعدته في النهوض بمؤسساته ودعمها إياه في المحافل العربية والدولية.

وأكد الوزير المفوض بخاري ان سفيرا جديدا سوف يتم تعيينه في لبنان ويمارس مهامه، بعد المرور بالإجراءات الدبلوماسية المعتادة.

المصدر: الشرق الاوسط