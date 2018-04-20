السعودية تعترض صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون باتجاه جازان

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، صاروخا بالستيا أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان في السعودية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن الإثنين الماضي أن تم اطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه المملكة، تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد ركن تركي المالكي، الإثنين، إن 119 صاروخا باليستياً أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.

وقال: “استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ستقابله مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة”. وجدد تأكيده أن النظام الإيراني يواصل انتهاك القانون الدولي بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة.