القوات السعودية تدمر صاروخا باليستيا في سماء جازان

دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي،مساء الجمعة، صاروخاً باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية الانقلابية باتجاه منطقة جازان، جنوبي المملكة.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اعتراض صاروخ بالستي أطلق من محافظة صعدة معقل المتمردين الحوثيين شمالي اليمن، باتجاه المملكة أيضا.

وكانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة قدمت، الخميس، رسالة لمجلس الأمن حول الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة وضد الملاحة البحرية. واعتبرت الرسالة أن عجز مجلس الأمن عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين، مشيرة إلى أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وفي رسالة سابقة تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.