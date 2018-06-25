السعودية تحسم القمة العربية وتترك مصر دون اي نقطة في المونديال

اقتنص المنتخب السعودي فوزا قاتلا على حساب نظيره المصري بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، على ملعب فولجوجراد أرينا، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس العالم.

تقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح في الدقيقة 22، وتعادل المنتخب السعودي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 45+6 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق سلمان الفرج، ثم سالم الدوسري في الدقيقة 90+5.

ويحتل منتخب السعودية بقيادة مديره الفني الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتزي، المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتذيلت مصر المجموعة بلا نقاط، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد عرض رائع من جانب الأخضر هجوميا، وأداء دفاعي للفراعنة.