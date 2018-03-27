السفير السعودي في واشنطن: ايران اغتالت رفيق الحريري وحاولت اغتيال الجبير

قال السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، إن “النظام الإيراني يستمر بخرق جميع القوانين الدولية في اختبار لإرادة المجتمع الدولي”، مؤكدا أنه “ما زال يدعم الإرهاب في سوريا والعراق ولبنان واليمن بتوفيره الأموال والصواريخ للمليشيات التابعة له في خرق صارخ لقرارات الأمم المتحدة”.

وفي سلسلة تغريدات على “تويتر”، اعتبر السفير السعودي أن “تاريخ ايران هو تاريخ من القتل والدمار، إذ قام هذا النظام بتدبير وتنفيذ عمليات ارهابية في بوينس ايرس عام ١٩٩٤، تفجيرات الخبر عام ١٩٩٦، وتفجيرات الرياض عام ٢٠٠٣”.

وأكد بن سلمان أن “النطام الايراني حاول اغتيال وزير الخارجية (عادل الجبير) هنا في واشنطن، وقام باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري واغتال معارضيه في العواصم الأوروبية وقام بتوفير المال والسلاح للتنظيمات الإرهابية”.

أضاف: “قامت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بإطلاق أكثر من ١٠٠ صاروخ باليستي على المملكة والتي تصدى لها الأبطال في قوات الدفاع الجوي، بالأمس أطلقت 7 صواريخ عشوائية على 4 مدن فيما يستمرون بقتل الشعب اليمني ورفض جميع المبادرات السياسية والاستمرار في التصعيد”.

وختم السفير السعودي تغريداته معتبرا أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية”، مشيرا إلى أن “الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي بالنسبة لأحداث البارحة وسيكون لرد الفعل تأثيره على تصرفات الدول في المنطقة على المدى الطويل”.