السراي تستضيف تجربة الـ5G

من السراي الحكومي في بيروت وبرعاية الرئيس سعد الحريري، قام وزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس شركة “تاتش” امري كورغان بالتجربة التجارية الحية الأولى للجيل الخامس 5G في لبنان عبر المشغل الخلوي لشركة “تاتش”.

وحضر الحفل شخصيات سياسية واقتصادية واعلامية ووفريق عمل الوزارة.

وزير الاتصالات جمال الجراح قال انه “مع استلام الوزارة بدأت توسعة الشبكات ولا تزال هذه التكنولوجيا قادمة سريعا ويجب ان نكون مستعدين لها من حيث البنى التحتية والطاقات البشرية”.

من جهته رئيس “تاتش” امري كورغان قال ان الشركة تريد ان تبعث عدة رسائل من خلال هذا الحفل، مشيرا الى ان 5g سيكون مكملا لخدمة 4g.

وحسب الجراح يعتبر الرئيس الحريري الطاقات الشبابية ثروة لبنان ويجب القيام بكل شيء لضمان تعليمهم وبقائهم في لبنان والـ5g واحدة من هذه االمهمات والخدمات.

مع الاشارة الى ان وزارة الاتصالات تقوم بعدة امور اخرى لتهيئة البلاد لمواكبة العصر كالمركز الوطني للمعلومات لتكملة البنى التحتية اللازمة وغيره وبدأت بالفايبر اوبتكس والتي ستكون جاهزة خلال عامين ونصف في كل لبنان وتمت توسعة شبكة الخلوي وتم التأهيل اللازم لكل جيل الشباب.

تقرير: باسل الخطيب