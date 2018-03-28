السداسية تصدم الإعلام الأرجنتيني

قالت صحيفة “كلارين”: “كارثة في مدريد، إسبانيا تسحق منتخبنا الوطني بفوز تاريخي، المنتخب الإسباني لديه كل شيء يفتقده منتخب الأرجنتين”.

وعنونت صحيفة “أوليه”: “سقوط تاريخي، خسارة هائلة للفريق الوطني، الذي غاب عنه ميسي، وظهر بشكل سيئ للغاية”.

وأضافت: “توقيت سيئ جدًا لهذه الهزيمة الثقيلة، مع تبقي أقل من 3 أشهر على كأس العالم”.

ووصفت (أوليه) منتخب الأرجنتين بأنه فريق من ورق، تلقى “علقة ساخنة” بدون نجمه الأول ليونيل ميسي.

أما صحيفة “لاناسيون” فقالت: “لكمة قوية في الوجه، أداء مخيب من الأرجنتين لا يرقى لمستوى الكبار، من الواضح أن المنتخب الوطني سيعاني أمام المنتخبات الكبيرة، المرشحة للفوز بكأس العالم”.

وأشارت قناة “تي واي سي سبورتس” إلى أن هذه الهزيمة، تذكر بهزائم الأرجنتين الثقيلة في الماضي، مثل السقوط 0-5 أمام كولومبيا، و1-6 أمام بوليفيا، كما تثير القلق بشكل بالغ قبل أشهر قليلة من مشاركة هذه التشكيلة في مونديال روسيا.

وأخيرا، قارن راديو “فوكس سبورتس” بين الهزيمة المهينة للأرجنتين، وفوز البرازيل على ألمانيا بهدف دون رد، الذي يؤكد أن منتخب السامبا، لديه فرصة للتتويج بلقب المونديال.