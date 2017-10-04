السجن وسحب الجنسية من بحرينيين بتهمة الإرهاب

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في المنامة اليوم الأربعاء حكماً بالسجن مدة خمسة أعوام على بحرينيين، وتجريدهما من الجنسية بعدما دانتهما بتهم عدة بينها التدرب على استخدام أسلحة “لغرض إرهابي”.

وذكرت “وكالة الأنباء البحرينية” (بنا) نقلاً عن النيابة العامة اتهامها بحرينيين بـ”جناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والتحريض عليها، وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي”.

وأفادت الوكالة بأن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تلقت بلاغاً بأن أحد المتهمين تلقى تدريبات عسكرية على أنواع مختلفة من الأسلحة على يد عناصر تابعة إلى “الحرس الثوري الإيراني”، “بهدف القيام بأي عمليات إرهابية داخل البحرين، بتحريض من المتهم الثاني الذي بدوره تولى تسهيل سفره إلى إيران”.

وأكدت التحقيقات أن “المتهم الأول كلف من قبل العناصر الإرهابية بمراقبة المناطق الحساسة في البحرين”.