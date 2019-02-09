السجن مدى الحياة لمنفذ الهجوم على مسجد في كيبيك

أصدرت محكمة كندية حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مسلح قتل ستة مسلمين وأصاب العشرات في هجوم على مسجد بمدينة كيبيك العام قبل الماضي.

وأدين ألكسندر بيسونيت (29 عاماً) بارتكاب ست جرام قتل من الدرجة الأولى وست جرائم شروع في قتل بسبب الهجوم على المركز الثقافي الإسلامي، في 29 يناير (كانون الثاني) 2017.

وسيكون بإمكانه التقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط بعد 40 عاماً على أقرب تقدير، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الكندية أمس (الجمعة).

وانفجر كثير من الأشخاص في البكاء في قاعة المحكمة المكتظة أثناء وصف قاضي المحكمة العليا في كيبيك فرانسو هوت العنف الذي حدث في المسجد في يوم الهجوم.

وقال القاضي إن الأعمال الإجرامية للمتهم ستظل «مكتوبة إلى الأبد بالدماء في تاريخ هذه المدينة وهذا الإقليم وهذا البلد».