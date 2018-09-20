الريال يهيمن على روما بثلاثية نظيفة وتعادل بلزن وسيسكا موسكو‎

ضمن فعاليات المجموعة السابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، تمكن نادي ​ريال مدريد​ الاسباني من تحقيق فوز مستحق امام خصمه ​روما الايطالي​ وبواقع 3-0 على ارضية ملعب السانتياغو برنابيو وقدم ابناء المدرب ​لوبيتيغي​ اداء كبير استحقوا به الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث ليؤكدوا عزمهم في الدفاع عن لقبهم الاوروبي.

وفي مباراة اخرى، انقاد نادي ​فكتوريا بلزن​ التشيكي الى تعادل مرير امام ​سيسكا موسكو​ الروسي وبواقع 2-2 وكانت المباراة قوية من الجانبين وفشل الفريق التشيكي من استغلال الفرص التي سنحت له حيث تقدم بهدفين قبل ان ينجح الفريق الروسي في العودة الى اجواء اللقاء وقلب موازين المباراة.