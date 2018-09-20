الريال يهيمن على روما بثلاثية نظيفة وتعادل بلزن وسيسكا موسكو‎

ضمن فعاليات المجموعة السابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، تمكن نادي ريال مدريد الاسباني من تحقيق فوز مستحق امام خصمه روما الايطالي وبواقع 3-0 على ارضية ملعب السانتياغو برنابيو وقدم ابناء المدرب لوبيتيغي اداء كبير استحقوا به الفوز وخطف نقاط المباراة الثلاث ليؤكدوا عزمهم في الدفاع عن لقبهم الاوروبي.
وفي مباراة اخرى، انقاد نادي فكتوريا بلزن التشيكي الى تعادل مرير امام سيسكا موسكو الروسي وبواقع 2-2 وكانت المباراة قوية من الجانبين وفشل الفريق التشيكي من استغلال الفرص التي سنحت له حيث تقدم بهدفين قبل ان ينجح الفريق الروسي في العودة الى اجواء اللقاء وقلب موازين المباراة.
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