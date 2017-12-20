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الرياض: الملك سلمان والرئيس محمود عباس يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الرياض: الملك سلمان والرئيس محمود عباس يبحثان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
فى:
20 ديسمبر 2017, 14:44
فى:
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