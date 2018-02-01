الرياضي يهزم بيبلوس بعد مباراة ماراتونية وبغياب العرقجي

عاد ​نادي الرياضي بيروت​ بطل لبنان واسيا من بعيد ليهزم مضيفه ​نادي بيبلوس​ بنتيجة 88 – 80 في مباراة اقل ما يقال عنها انها ماراتونية ومليئة بالاثارة والتشويق .

بيبلوس قدم مباراة كبيرة وكان قاب قوسين من تحقيق المفاجأة واسقاط البطل في اول مباراة له بغياب صانع العابه وائل عرقجي المنتقل الى الصين لكن وقوع لاعبيه بمشكلة الاخطاء منعهم من حسم اللقاء في اللحظات الاخيرة منه .

عنوان اللقاء هو تحكيم سيء وعدم قدرتهم على الحزم في مواجهة اللاعبين الذين احتجوا كثيرا على قراراتهم خصوصا في الربع الثالث وبعد مرور 3 دقائق و 5 ثوان حين احتسبوا خطأ فني على ​نيكولوس​ والذي كان لديه خطأ فني سابق مما يعني انه سيطرد لكن الاحتجاج الطويل من ادارة الفريق الجبيلي واعادة مشاهدة الفيديو عاد الحكام عن قراراتهم وتابعوا المواجهة .

الربع الاول انتهى 24 – 15 لبيبلوس وتابعوا سيطرتهم على اجواء المباراة بفارق 12 نقطة 48 – 36 . في الشوط الثاني دخل ​امير سعود​ في اجواء المباراة والوافد الجديد رامون غالواي ليعودوا بالرياضي الى فارق نقطتين 66 – 64 .

في الربع الاخير حقق الرياضي المطلوب وسجل لاعبوه النقاط تلو الاخرى ليحقق البطل فوزا جديدا بنتيحة 88 – 80 ويترك حسم الصدارة للقاء ​الهومنتمن​ الاخير .

افضل مسجل للرياضي امير سعود ب 19 نقطة بينما الافضل في بيبلوس كان نيكولوس ب 34 نقطة .