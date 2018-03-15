الرياضي يفتتح بطولة غرب آسيا بفوز سهل على الجيش السوري

حقق الرياضي اللبناني فوزه الأول، في حملة دفاعه عن لقبه، ببطولة غرب آسيا للسلة، اليوم الخميس، إثر تغلبه على الجيش السوري (95-66).

وانتهت الأرباع لمصلحة الفائز كالتالي: (20-19) و(32-12) و(23-15) و(20-20).

وتعرض نجم الرياضي، وائل عرقجي، للإصابة بكاحل قدمه اليمنى، ما أجبره على الخروج من الملعب، علما بأن الفريق لعب بدون أمير سعود، المصاب أيضا.

وسجل للرياضي علي حيدر 17 نقطة، و3 متابعات، و4 تمريرات حاسمة، وكوستي قدسي، 14 نقطة و6 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وحسين الخطيب 10 نقاط و4 متابعات.

ويلعب الرياضي مباراته الثانية، غدًا الجمعة، أمام رام الله الفلسطيني، على أن يخوض مباراته الأخيرة القوية، أمام بتروشيمي الإيراني، السبت المقبل.