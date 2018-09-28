الرياضي يحقق فوزه الأول في بطولة آسيا للأندية الأبطال بعد اللجوء لشوط إضافي

ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة ​ كأس آسيا للأندية الأبطال في كرة السلة ​، تمكّن نادي ​ الرياضي اللبناني ​ من تحقيق أول فوز له، وجاء على حساب فريق ​ مونو فامباير التايلاندي ​ بنتيجة 106-100، بعد اللجوء إلى شوطٍ إضافيٍ.

وتمكّن الرياضي في الربع الأول من التقدم بفارق خمس نقاط، وبنتيجة 27-22، قبل أن يشهد الربع الثاني إنتفاضة لصالح الفريق التايلاندي صاحب الأرض، الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 26-19.

الأمور بقيت متقاربة بين الطرفين، مع أفضلية كانت واضحة للفريق اللبناني في الربع الثالث، حيث تقدم بفارق ثماني نقاط، وفي الربع الأخير، إستمر مسلسل الكر والفر بين الفريقين، لينتهي الوقت الأصلي بنتيجة إجمالية 87-87، وإحتكم بعدها الطرفين إلى شوط إضافي، نجح في حسمه الرياضي بنتيجة 19-13، وبنتيجة إجمالية 106-100.

وجدير بالذكر أن الرياضي كان قد خسر يوم أمس مباراته الأولى أمام ​فريق تويوتا​ الفارك الياباني بفارق 11 نقطة وبنتيجة 76 – 87 .