الرياضي يحسم القمة امام الشانفيل ويقتنص المركز الثاني و الهومنتمن يحلق بعيداً

ضمن منافسات الجولة الـ 14 و الخامسة من الاياب خلال فعاليات ​​​​​​بطولة لبنان لكرة السلة​​​​​ ، نجح ​​فريق ​​​​​​​الرياضي​​ بحسم قمة هذا الاسبوع و ذلك عقب تحقيقه الفوز بنتيجة 86 – 79 وبفارق 7 نقاط امام مضيفه فريق ​​​الشانفيل​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ​ملعب المنارة امام جماهير الفريق الاصفر .

ففي الربعين الاولين بسط رجال المدرب ​احمد فران​​ السيطرة النسبية و صنعوا الفارق الطفيف في النصف الاول من اللقاء ، لينتهي الربع الثاني بواقع 37 – 42 و بفارق 5 نقاط لصالح الفريق البيروتي .

وفي الربع الثالث ، عاد الضيوف و عادلوا النتيجة عند النقطة 51 ليشتعل اللقاء مجدداً قبل ان يحكم الرياضي قبضته على اللقاء في الدقائق الاخيرة ليحسم المباراة بنتيجة 79 – 86 وبفارق 7 نقاط ليقفز الرياضي الى المركز الثاني في الترتيب .

و جاءت نتائج الارباع على الشكل التالي :

-الربع الاول : الرياضي 24 – 17 الشانفيل .

-الربع الثاني : الرياضي 42 – 37 الشانفيل .

-الربع الثالث : الرياضي 58 – 54 الشانفيل .

-الربع الرابع : الرياضي 86 – 79 الشانفيل .

وفي مباراة ثانية ، حقق فريق ​​هومنتمن​​ الانتصار المستحق بنتيجة 92 – 108 و بفارق 16 نقطة أمام فريق ​​الانطونية​ ​في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب الاخير في الحدت ، ليكمل الفريق الارمني تألقه في الاونة الاخيرة متصدراً لترتيب البطولة عقب عودته من البطولة العربية بعد ان حسم لقبها .