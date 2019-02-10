الرياضي يحرز لقب بطولة دبي لكرة السلة للمرة السادسة

توج فريق ​الرياضي​ بطلا ل​دورة دبي الدولية لكرة السلة​، بفوزه على فريق ​بيروت​ بنتيجة 88-80، في نهائي لبناني خالص، اقيم في​صالة مكتوم بن محمد ​الرياضي​ة​.

سيطر الرياضي على مجريات اللقاء، ما انعكس لمصلحته على مستوى النتيجة، حتى أنه استطاع أن يوسع الفارق الى 21 نقطة مع انتهاء الربع الثالث، لكن فريق بيروت استعاد زمام المبادرة في الربع الاخير وقلص النتيجة الى 8 نقاط فقط.

وفاجأ رئيس الحكومة سعد الحريري الجمهور اللبناني في دبي، بحضوره في المدرجات لمتابعة اللقاء، كما نزل الى ارض الملعب وصافح اللاعبين.