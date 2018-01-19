الرياضي يتغلب على الهومنتمن في اولى مبارياته في دبي

ضمن منافسات اليوم الثاني خلال فعاليات بطولة دبي الدولية الودية للشركات التجارية ، حقق فريق الرياضي الانتصار بنتيجة 91 – 89 و بفارق نقطتين امام فريق الهومنتمن بعد مباراة مثيرة ، في الدورة التي تقام مجرياتها على الاراضي الاماراتية و ذلك امام جمهور لبناني لا بأس به اتى لمتابعة الفرق اللبنانية المدجج بالنجوم الاجانب و اللاعبين اللبنانيين .
فقد نجح الفريق البرتقالي ببسط سيطرته النسبية و صنع الفارق الطفيف مع انتهاء الربعين الاولين بنتيجة 49 – 44 ، وفي الربع الثالث انتفض رجال المدرب أحمد فران و قلبوا المباراة رأساً على عقب وسط تراجع اداء نجوم الهومنتمن ، ليتمكن الرياضي من حسم المباراة 91 – 89 و بفارق نقطتين .
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