الرياضي يتخطى بيروت والانطونية يهزم التضامن

اوقف نادي الرياضي بيروت بطل لبنان واسيا سلسلة انتصارات نادي بيروت التي وصلت الى 6 على التوالي واسقطه على ارضه في مجمع الشياح الرياضي بنتيجة 83 – 64 في بطولة لبنان لكرة السلة .
المباراة شهدت تنافسا بين افضل خطوط الدفاع في البطولة ( بيروت ) واحد افضل خطوط الهجوم ( الرياضي ) . انهى الرياضي الربع الاول بنتيجة 20 – 13 واكمل سيطرته على الشوط الاول وانهاه 40 – 32 .
لشوط الثاني كان كارثيا للاعبي المدرب باتريك سابا فلم ينجح لا كروفورد ولا سولسكس في التسجيل من خارج المنطقة وحده طوم عمار سجل من خارج المنطقة 3 مرات لذا استطاع الرياضي من توسيع النتيجة لتصل في بعض الاحيان الى 20 نقطة . وانتهى الربع الثالث 59 – 47 وانهى الرياضي المباراة بالفوز 83 – 64 ليحقق انتصاره التاسع في 11 مباراة .
في لقاء ثان حقق الانطونية فوزه الرابع في البطولة مقابل 7 هزائم ملحقا الهزيمة ال 11 من 11 لقاء للتضامن وفاز عليه 91 – 76 . كان افضل مسجل في الانطونية باتريك بو عبود ب 25 نقطة ومن ناحية التضامن رامبرت ب 30 نقطة . الاشواط : 24 – 16 انطونية – 46 – 34 انطونية – 67 – 62 انطونية 91 – 76 انطونية .
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