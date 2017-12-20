الرياضي يتخطى بيروت والانطونية يهزم التضامن

اوقف ​نادي الرياضي بيروت​ بطل لبنان واسيا سلسلة انتصارات ​نادي بيروت​ التي وصلت الى 6 على التوالي واسقطه على ارضه في ​مجمع الشياح الرياضي​ بنتيجة 83 – 64 في ​بطولة لبنان لكرة السلة​ .

المباراة شهدت تنافسا بين افضل خطوط الدفاع في البطولة ( بيروت ) واحد افضل خطوط الهجوم ( الرياضي ) . انهى الرياضي الربع الاول بنتيجة 20 – 13 واكمل سيطرته على الشوط الاول وانهاه 40 – 32 .

لشوط الثاني كان كارثيا للاعبي المدرب ​باتريك سابا​ فلم ينجح لا كروفورد ولا سولسكس في التسجيل من خارج المنطقة وحده ​طوم عمار​ سجل من خارج المنطقة 3 مرات لذا استطاع الرياضي من توسيع النتيجة لتصل في بعض الاحيان الى 20 نقطة . وانتهى الربع الثالث 59 – 47 وانهى الرياضي المباراة بالفوز 83 – 64 ليحقق انتصاره التاسع في 11 مباراة .

في لقاء ثان حقق ​الانطونية​ فوزه الرابع في البطولة مقابل 7 هزائم ملحقا الهزيمة ال 11 من 11 لقاء للتضامن وفاز عليه 91 – 76 . كان افضل مسجل في الانطونية باتريك بو عبود ب 25 نقطة ومن ناحية ​التضامن​ رامبرت ب 30 نقطة . الاشواط : 24 – 16 انطونية – 46 – 34 انطونية – 67 – 62 انطونية 91 – 76 انطونية .