تاهل النادي الرياضي بطل لبنان الى نصف نهائي كاس لبنان بعد مباراة ماراتونية امام المتحد الطرابلسي انهاها لمصلحته بعد شوط اضافي بنتيجة 78 – 71 بعد ان كان الوقت الاصلي انتهى 62 – 62 بين الفريقين ليضرب موعدا مع بيروت في نصف النهائي والاخير تاهل على حساب الحكمة الذي انسحب ببيان رسمي من الكأس .
في الوقت الاضافي استلم وائل عرقجي وامير سعود زمام الامور وسجلوا سلات متتالية قضت على امال المتحد ناهيك عن تسديدة غرين الثلاثية التي منحت الرياضي الفوز 78 – 71 والتاهل الى نصف النهائي .
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