في الوقت الاضافي استلم وائل عرقجي و​امير سعود​ زمام الامور وسجلوا سلات متتالية قضت على امال المتحد ناهيك عن تسديدة غرين الثلاثية التي منحت الرياضي الفوز 78 – 71 والتاهل الى نصف النهائي .