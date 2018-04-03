تاهل النادي ​الرياضي​ بطل لبنان الى نصف نهائي ​كاس لبنان​ بعد مباراة ماراتونية امام ​المتحد الطرابلسي​ انهاها لمصلحته بعد شوط اضافي بنتيجة 78 – 71 بعد ان كان الوقت الاصلي انتهى 62 – 62 بين الفريقين ليضرب موعدا مع بيروت في نصف النهائي والاخير تاهل على حساب ​الحكمة​ الذي انسحب ببيان رسمي من الكأس .

في الوقت الاضافي استلم وائل عرقجي و​امير سعود​ زمام الامور وسجلوا سلات متتالية قضت على امال المتحد ناهيك عن تسديدة غرين الثلاثية التي منحت الرياضي الفوز 78 – 71 والتاهل الى نصف النهائي .