الرياشي : نعمل على ايجاد مخرج لمشكلة الدواء

اكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي في حديث لتلفزيون “المستقبل” انه “لا يمكن لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع محاربة العهد لأنه الشريك الأساسي بوجوده ووصوله، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد لي دائما حرصه على المصالحة المسيحية”.واوضح ” كان لدينا النية بتمرير مشروع معجل مكرر للدواء والناس بحاجة ماسة إليه، الا ان الموضوع لم يتم. صحة الناس ضرورة ولا يمكن تأجيلها.هناك حاجة اساسية للدواء خصوصا لدى مرضى السرطان، واتوقع انه يستلزم البند الاساسي من تشريع الضرورة” كاشفا عن ان “هناك قرارا بمهاجمة “القوات” منذ ليل أمس”.

وقال:”الهجوم على “القوات” لن يؤدي إلى نتيجة ولن يوصل لأي مكان. حاجات الناس جميعها في مكان والصحة في مكان آخر، المرض لا طائفة له والموضوع يستلزم تشريع ضرورة. وأدعو رئيسي المجلس النيابي والحكومة ليكون هذا البند على جدول الاعمال بأسرع وقت ممكن”.

اضاف:” نعمل على ايجاد مخرج لمشكلة الدواء لأننا مسؤولون تجاه الناس ولا يجوز ان نبرر إنما علينا ايجاد الحلول، والاولوية لصحة الناس.هناك منطق معيب ويستدعي التوقف عنده باستغراب، فما هذا الذل الذي يتعرض له الناس ليحاول البعض تشويه صورة “القوات”، وقد كلفني الحكيم التواصل مع الرئيس نبيه بري بغية إيجاد حل لمشكلة الدواء. وقال :”على رئيس الجمهورية ان يحمي حق القوات اللبنانية”.

الوكالة الوطنية