الرياشي: مقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين المستقبل والقوات

“الأمور بين تيار “المستقبل” و”القوات” اللبنانية تتجه نحو الخير بإذن الله”، هذا ما اعلنه وزير الاعلام ملحم الرياشي من بيت الوسط بعدما استقبله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حضور وزير الثقافة غطاس خوري.

وبعد اللقاء قال الرياشي أن “اللفاء جاء لمتابعة المحادثات التي جرت في معراب قبل حوالي الأسبوع مع الدكتور غطاس خوري، موفدا من الرئيس الحريري، لإعادة قراءة العلاقة الثنائية بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل ووضع الإطار الجديد والمناسب لها ولهذا التحالف الذي هو استراتيجي وقديم، قِدم الدماء والشهداء، منذ يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلى اليوم”.

وأضاف: “هذه العلاقة ليست أمرا جديدا ولا حديثا، لكن بالتأكيد كانت هناك شوائب تشوبها، غيمة وبإذن الله مرت، والمحادثات على قدم وساق بانتظار وصولها إلى خواتيمها السعيدة”.

وعن لقاء محتمل بين الحريري وجعجع، قال: بالتأكيد، وسيكون تتويجا للمحادثات، بالشكل الذي يفيد مصالح لبنان ومصالح الطرفين بإذن الله”.

وحول الموانع، اعتبر أنه “ليست هناك موانع، لكننا نعمل على خطة ومقاربة حديثة لطريقة التعاطي بين الطرفين”.

وأكد أننا “سنعلن من بيت الوسط عن بشرى للاعلاميين بأن الرئيس الحريري تحدث الى الأمين العام لمجلس الوزراء كي يصار إلى توقيع مشروع مرسوم تحديث نقابة المحررين ليرسله إلى مجلس النواب”.