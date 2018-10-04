الرياشي عرض الاوضاع مع وزير الاوقاف اليمني

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، وزير الاوقاف والإرشاد اليمني الدكتور القاضي أحمد عطيه، يرافقه سفير اليمن في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس ووكيل الأوقاف اليمني طارق القرشي والسيد زياد موسى، وتم البحث في أوضاع المنطقة والتطورات في لبنان واليمن والعلاقات الأخوية بين البلدين، وآخر المستجدات السياسية.

وقدم رئيس الوفد الى الرياشي هدية تذكارية كناية عن مسبحة من العقيق اليمني، وقدم له السفير اليمني كتابا عن تاريخ ملوك الرائش اجداد الوزير في اليمن.

الوكالة الوطنية